Путешествия
14:04, 5 января 2026

В российском аэропорту задержали 17 рейсов

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В аэропорту Сочи задержали 17 рейсов на вылет и прилет. Об этом в понедельник, 5 января, сообщило агентство ТАСС.

По информации источника, утром на прилет были задержаны рейсы из грузинского Батуми, а также Саратова, Кирова, Санкт-Петербурга и Москвы, а на вылет — из Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга.

Согласно данным агентства РИА Новости, по состоянию на 12:30 в сочинском аэропорту задержали девять рейсов на вылет — в Киров, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Батуми и египетскую Хургаду. Помимо этого, задержки коснулись ряда рейсов на прилет, включая перелеты из Москвы, Екатеринбурга, Кирова и Батуми.

Минувшей ночью самолет из Египта с 222 пассажирами на борту аварийно сел в столичном аэропорту Шереметьево. Причиной нештатной ситуации стало задымление в багажном отсеке.

