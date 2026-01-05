Реклама

16:17, 5 января 2026Россия

В РПЦ призвали россиян отказаться от свинского образа жизни на Рождество

Иеромонах Макарий: Надо отказаться от свинского образа жизни на Рождество
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В Рождество следует отказаться от «обжорки и пьянки» и вместо этого сосредоточиться на том, чтобы стать добрее и ближе к богу. Сделать это россиян призвал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам представителя РПЦ, в православный праздник особенно важно отказаться от свинского образа жизни. Он отметил, что в это время должны, напротив, «максимально усиливаться» любовь, вера, молитва, богослужение, таинства церкви, забота о детях и их воспитание. Подобные действия, уточнил он, помогают человеку стать лучше, и именно в этом заключается суть Рождества.

«Правильное Рождество — это правильная жизнь. Обжорка и пьянка ничего хорошего не дают ни в Новый год, ни в Рождество, ни в другие дни года», — заявил Макарий. Он добавил, что Рождество служит напоминанием о том, что бог пришел в этот мир и стал человеком, чтобы тот стал подобен богу, «чтобы он не превращался в четвероногое животное». «Этот свинский образ жизни, который мы так просто прощаем себе, но надо подниматься в Рождество на задние ноги и обратно становиться человеком», — заключил представитель РПЦ.

Ранее Иерей Струцкий раскритиковал россиян за стремление к материальному благополучию, сравнив тех, кто ставит его выше духовных ценностей, с ослами.

