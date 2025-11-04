Россия
00:40, 4 ноября 2025Россия

В РПЦ сравнили россиян с ослами за стремление к материальному благополучию

Иерей Струцкий раскритиковал россиян за стремление к материальному благополучию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Иерей Российской православной церкви (РПЦ) Андрей Струцкий, проводя публичную лекцию, раскритиковал россиян, которые ставят материальные блага выше духовности. Он также сравнил таких людей с ослами. Выступление священнослужителя опубликовал Telegram-канал «Нетипичный Краснодар».

«Получается, что сейчас время такое, когда кормят этих "ослов" своих, и эти "ослы" ничего не хотят делать. Никакие заповеди им не нужны, потому что все это идет против желудка "осла". "Осел" говорит, я хочу отдыхать, есть, пить и веселиться», — сказал Струцкий.

Он отметил, что именно из-за таких людей христианство умаляется. По его словам, они «ничего не хотят знать, кроме своего желудка» и всегда ищут возможности отдохнуть.

Ранее священник РПЦ Кирилл Марковский заявил, что женщинам вредны большие суммы денег.

