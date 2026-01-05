В США анонсировали отчет Трампа перед конгрессменами по Венесуэле

CNN: Трамп проинформирует группу конгрессменов по Венесуэле 5 января

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 5 января, проинформирует группу конгрессменов от обеих партий о позиции по Венесуэле. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Чиновники администрации Трампа проинформируют группу из отдельных законодателей от обеих партий по Венесуэле на засекреченном мероприятии в понедельник вечером», — говорится в сообщении телеканала.

Предварительно, брифинг состоится в 17:30 по местному времени (01:30 6 января по московскому времени). Ожидается, что спикерами выступят глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, генпрокурор Пэм Бонди, глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф и глава объединенного комитета начальника штабов Пентагона Дэн Кейн.

Ранее западные СМИ написали, что администрация президента США после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро в ходе военной операции разрабатывает план управления Венесуэлой.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

