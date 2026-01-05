Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 5 января 2026Мир

В США анонсировали отчет Трампа перед конгрессменами по Венесуэле

CNN: Трамп проинформирует группу конгрессменов по Венесуэле 5 января
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 5 января, проинформирует группу конгрессменов от обеих партий о позиции по Венесуэле. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Чиновники администрации Трампа проинформируют группу из отдельных законодателей от обеих партий по Венесуэле на засекреченном мероприятии в понедельник вечером», — говорится в сообщении телеканала.

Предварительно, брифинг состоится в 17:30 по местному времени (01:30 6 января по московскому времени). Ожидается, что спикерами выступят глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, генпрокурор Пэм Бонди, глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф и глава объединенного комитета начальника штабов Пентагона Дэн Кейн.

Ранее западные СМИ написали, что администрация президента США после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро в ходе военной операции разрабатывает план управления Венесуэлой.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут повторить». Медведев заподозрил США в планах провести «венесуэльскую операцию» на Украине

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Трамп расставил приоритеты в вопросе Венесуэлы

    В США анонсировали отчет Трампа перед конгрессменами по Венесуэле

    Русские боевые снеговики встали на защиту освобожденных территорий

    Раскрыта позиция сторонников Трампа по захвату Мадуро

    Временное правительство Венесуэлы поддержало Мадуро после ареста

    Американский режиссер заявил о намерении получить российское гражданство

    В ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok