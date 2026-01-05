Реклама

В США указали на проблему с властью на Украине

NYT: Украина в последние недели столкнулась с вакуумом власти
Марина Совина
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Украина в последние несколько недель столкнулась с вакуумом власти. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается в статье, в разгар массовых отключений электроэнергии страна осталась без министра энергетики. Кроме того, на Украине отсутствовал министр юстиции, а также глава Офиса президента, который мог бы вести переговоры с США.

Как отмечает издание, в Киеве рассчитывали быстро найти замену ушедшим в отставку министрам, но коррупционный скандал осложнил ситуацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кадровую перестановку внутри страны. Он объяснил, что в этом возникла необходимость из-за политического кризиса, который захлестнул республику в прошлом году.

