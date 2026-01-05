В США заявили о выборе преемника Мадуро до вторжения

NYT: США еще до вторжения в Венесуэлу нашли преемника Мадуро

США еще до вторжения в Венесуэлу и похищения президента страны Николаса Мадуро нашли преемника главе государства. Об этом заявила газета The New York Times (NYT).

По информации издания, за несколько недель до вторжения американские чиновники выбрали в качестве преемника Мадуро вице-президента Венесуэлы Делси Родригес. Решающим фактором, по словам собеседников газеты, стала позиция политика по нефтяной отрасли.

«Я не утверждаю, что она является окончательным решением проблем страны, но мы, безусловно, считаем, что можем работать с ней на гораздо более профессиональном уровне», — рассказал американский чиновник.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.