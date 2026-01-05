В Венесуэле объявили мобилизацию ВС и военный режим для производств

Власти Венесуэлы объявили мобилизацию вооруженных сил, для сотрудников нефтяной промышленности и других производств введен «военный режим», передает РИА Новости со ссылкой на декрет, опубликованный на портале правовых актов.

«Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии», — сказано в документе.

Отмечается, что милитаризации подлежат госинфраструктуры, нефтяная промышленность и другие основные государственные производства. Персонал данных предприятий будет временно находиться под военным режимом.

На сухопутных, воздушных и морских границах страны будет усилено патрулирование и охрана. Документ датирован 3 января и действует 90 дней с момента его опубликования.

3 января сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Впоследствии с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены и вывезены из страны.