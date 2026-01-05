Реклама

Мир
22:46, 5 января 2026

Жительница Каракаса рассказала о ночи авиаударов США

Жительница Каракаса рассказала об «атомном грибе» после авиаударов США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Жительница Каракаса рассказала о ночи, когда США нанесли авиаудары по городу, передает RT.

Одно из пострадавших от авианалета зданий — комплекс Сьюдад-Тиуна. По словам жительницы города, когда прогремел первый взрыв полностью отключилось электричество.

«И что-то такое — я не могу точно описать — поднялось: это выглядело как атомный гриб или что-то наподобие», — указала она.

Женщина добавила, что это был «целый час ужаса», а ее дети постоянно спрашивали, умрут ли они.

Ранее стало известно, что американские военные силы ночью наносили удары по гражданским зданиям в Венесуэле.

