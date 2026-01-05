Подполковник Перейра: США почти уничтожили 3 важные боевые части в Венесуэле

Удар Соединенных Штатов Америки (США) по Венесуэле повлек за собой катастрофические последствия. В Каракасе были практически уничтожены три важнейших боевых подразделения. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил магистр международной политики, венесуэльский дипломат и подполковник запаса Эдгар Алехандро Луго Перейра.

США разрушили механизированный пехотный батальон «Боливар», инженерно-бронетанковую группу «Аяла» и зенитно-артиллерийскую группу имени Хосе Феликса Риваса, которые, по словам Перейры, были основными воинскими частями Каракаса.

Подполковник считает, что целью Америки было лишить Венесуэлу оказать сопротивление, но несмотря на это, оборонный потенциал страны сохранился.

«Сегодня в США у власти люди, утратившие связь с реальностью, которые открыто игнорируют международное публичное право, а также все договоры, соглашения и конвенции, созданные в новейшей истории для сохранения мира», — добавил Перейра.

В заключении военный добавил, что США незаконно и безответственно применили военную силу против мирной страны.

