Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:11, 5 января 2026Мир

Власти Венесуэлы раскрыли планы на фоне похищения Мадуро

«Brasil247»: Власти Венесуэлы продолжат поддерживать Мадуро после его похищения
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mayela Lopez / Reuters

Власти венесуэльской республики продолжат единодушную поддержку законного президента Николаса Мадуро, которого в субботу похитили военные США в Каракасе. Об этом сообщает издание Brasil247, ссылаясь на высокопоставленный правительственный источник.

Как уточняется, власти Венесуэлы останутся едины в своей поддержке президента. При этом высокопоставленные правительственные чиновники сохраняют контроль над страной, осуждая действия Соединенных Штатов как похищение законно избранного государственного лидера.

Между тем, министр обороны республики, генерал Владимир Падриньо Лопес заявил, что военные решительно отвергают захват Мадуро и его супруги. По словам чиновника, американские военные хладнокровно убили большую часть охраны, солдат и невинных граждан. В своем заявлении глава оборонного ведомства подтвердил, что вице-президент Дельси Родригес временно заняла кресло главы государства.

Ранее сообщалось, что венесуэльцы собрались у дворца президента и требуют вернуть Мадуро. Протестующие обвиняют Вашингтон в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут повторить». Медведев заподозрил США в планах провести «венесуэльскую операцию» на Украине

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Трамп оценил вероятность проведения выборов в Венесуэле

    Власти Венесуэлы раскрыли планы на фоне похищения Мадуро

    В ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев

    Венесуэльский военный рассказал о катастрофических последствиях удара США

    В Британии указали на необычный итог атаки США на Венесуэлу

    Вирусолог раскрыла группу риска при гонконгском гриппе

    В Конгрессе США резко раскритиковали Трампа за нападение на Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok