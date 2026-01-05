Власти Венесуэлы раскрыли планы на фоне похищения Мадуро

«Brasil247»: Власти Венесуэлы продолжат поддерживать Мадуро после его похищения

Власти венесуэльской республики продолжат единодушную поддержку законного президента Николаса Мадуро, которого в субботу похитили военные США в Каракасе. Об этом сообщает издание Brasil247, ссылаясь на высокопоставленный правительственный источник.

Как уточняется, власти Венесуэлы останутся едины в своей поддержке президента. При этом высокопоставленные правительственные чиновники сохраняют контроль над страной, осуждая действия Соединенных Штатов как похищение законно избранного государственного лидера.

Между тем, министр обороны республики, генерал Владимир Падриньо Лопес заявил, что военные решительно отвергают захват Мадуро и его супруги. По словам чиновника, американские военные хладнокровно убили большую часть охраны, солдат и невинных граждан. В своем заявлении глава оборонного ведомства подтвердил, что вице-президент Дельси Родригес временно заняла кресло главы государства.

Ранее сообщалось, что венесуэльцы собрались у дворца президента и требуют вернуть Мадуро. Протестующие обвиняют Вашингтон в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела страны.