02:10, 5 января 2026

Сотни венесуэльцев устроили митинг у дворца президента и требуют вернуть Мадуро

Екатерина Щербакова
Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Сотни жителей Венесуэлы устроили митинг возле президентского дворца Мирафлорес в Каракасе с требованием к Соединенным Штатам Америки (США) освободить лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, и вернуть их на родину. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Митинг проходит под национальными флагами. Участники обвиняют Вашингтон в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела страны, а также скандируют лозунги в защиту конституционного права Венесуэлы.

«Трамп говорит, что будет нами управлять. Когда мы за него голосовали? Чтобы быть президентом Венесуэлы, нужно быть венесуэльцем. Он этим требованиям не соответствует. Мы не примем, чтобы нами правил другой народ», — заявила одна из участниц митинга Юрей Сипальмар, представительница народа гуахиро.

Ранее сообщалось, что Николаса Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове, а после прокатили по городу и сняли на видео.

