22:17, 5 января 2026

Во Франции признали неспособность Украины победить военным путем

Марина Совина
Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Украина не сможет победить в конфликте с Россией военным путем. Об этом заявил бывший начальник генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерал Пьер де Вилье в эфире Sud Radio.

«Военного решения в этом конфликте между двумя славянскими народами, Украиной и Россией, нет. И если мы продолжим таким образом, мы увидим, что Украина не способна выиграть эту войну военным путем», — сказал он.

В связи с этим генерал подчеркнул, что необходимо стремиться к справедливому миру, в том числе в вопросе территорий. Он также указал на важность гарантий безопасности. По словам де Вилье, без прочного мира конфликт может возобновиться через несколько месяцев.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил о неизбежности краха фронта украинской армии. Он подчеркнул, что у Киева в скором времени закончатся боеспособные войска.

