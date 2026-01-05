Экс-глава генштаба ВС Франции: Украине не удастся победить Россию военным путем

Украина не сможет победить в конфликте с Россией военным путем. Об этом заявил бывший начальник генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерал Пьер де Вилье в эфире Sud Radio.

«Военного решения в этом конфликте между двумя славянскими народами, Украиной и Россией, нет. И если мы продолжим таким образом, мы увидим, что Украина не способна выиграть эту войну военным путем», — сказал он.

В связи с этим генерал подчеркнул, что необходимо стремиться к справедливому миру, в том числе в вопросе территорий. Он также указал на важность гарантий безопасности. По словам де Вилье, без прочного мира конфликт может возобновиться через несколько месяцев.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил о неизбежности краха фронта украинской армии. Он подчеркнул, что у Киева в скором времени закончатся боеспособные войска.