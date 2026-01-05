Военный Матвийчук: ВС России захватили инициативу в зоне СВО в 2025 году

Вооруженные силы (ВС) России захватили инициативу в зоне спецоперации (СВО) в 2025 году, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так о главном преимуществе Российской армии специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы захватили инициативу, нарастили свои усилия. Мы двигаемся вперед. У нас превосходство в воздухе, превосходство на земле. Самое главное у нас огневое превосходство», — заявил Матвийчук. При этом военный эксперт отметил, что резервы Российской армии на данный момент достаточно большие.

«Мы до сих пор еще мобилизационные свои резервы не ввели в полном объеме, даже те, которые мобилизовали в 2024 году», — заключил он.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что Российская армия способна взять всю территорию Донбасса под свой контроль за несколько месяцев.

В настоящее время солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживают за собой ряд важных городов и населенных пунктов в регионе, отметил он. Однако в обозримом будущем их позиции могут в значительной степени ослабнуть на фоне активного наступления российской армии, не исключил Ходаренок.

