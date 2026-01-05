Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 5 января 2026РоссияЭксклюзив

Военный раскрыл главное преимущество Российской армии в 2025 году

Военный Матвийчук: ВС России захватили инициативу в зоне СВО в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России захватили инициативу в зоне спецоперации (СВО) в 2025 году, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так о главном преимуществе Российской армии специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы захватили инициативу, нарастили свои усилия. Мы двигаемся вперед. У нас превосходство в воздухе, превосходство на земле. Самое главное у нас огневое превосходство», — заявил Матвийчук. При этом военный эксперт отметил, что резервы Российской армии на данный момент достаточно большие.

«Мы до сих пор еще мобилизационные свои резервы не ввели в полном объеме, даже те, которые мобилизовали в 2024 году», — заключил он.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что Российская армия способна взять всю территорию Донбасса под свой контроль за несколько месяцев.

В настоящее время солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживают за собой ряд важных городов и населенных пунктов в регионе, отметил он. Однако в обозримом будущем их позиции могут в значительной степени ослабнуть на фоне активного наступления российской армии, не исключил Ходаренок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на изменившуюся позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера

    В Венесуэле раскрыли причину быстрого успеха операции США

    Военный назвал главную ошибку ВСУ в 2025 году

    В России указали на новый способ Трампа взять под контроль Гренландию

    Названы возможные сроки перехода всего Донбасса под контроль России

    Сборная Канады сенсационно вылетела с МЧМ по хоккею

    Сальдо заявил о мерах после удара ВСУ по Хорлам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok