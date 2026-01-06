Реклама

В США рассказали о больших потерях ВСУ от ударов российских авиабомб

MWM: Авиабомбы ВС России уничтожают до 90% личного состава украинской армии
Марина Совина
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Удары авиабомб Вооруженных сил (ВС) России приводят к уничтожению 80-90 процентов личного состава украинской армии. Об этом рассказал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, массированные атаки российских истребителей Су-34 имеют разрушительные последствия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«При прямом попадании в место дислокации соотношение погибших достигает 80–90 процентов минимум», — говорится в статье о больших потерях Киева. Как указал автор, средняя продолжительность жизни украинских бойцов на позициях, по которым наносятся такие удары, не превышает четырех часов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали устанавливать реактивный двигатель на авиабомбы.

