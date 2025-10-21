Раскрыты подробности о новых российских дальнобойных авиабомбах

Рожин: ВС РФ начали устанавливать реактивный двигатель на авиабомбы

Российские военные инженеры начали устанавливать реактивный двигатель на авиабомбы. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его информации, авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) начали дотягиваться до тыловых объектов на Украине. «По строению бомба та же, но в хвостовой части появился реактивный двигатель», — отметил аналитик.

Рожин объяснил, что теперь у Российской армии появилось новое бюджетное средство для поражения целей в глубоком тылу противника. Ранее для этого можно было рассчитывать только на ударные беспилотники типа «Герань» или дорогостоящие крылатые ракеты.

20 октября замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий подтвердил, что Вооруженные силы (ВС) России вышли на последовательное боевое опытное использование управляемых бомб «Гром-1» и «Гром-2». Их отличает то, что они способны преодолевать расстояние до 200 километров, в ходе последнего запуска снаряд пролетел 193 километра. Также отмечается их устойчивость к помехам украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).