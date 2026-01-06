Реклама

Британия установила контакт с оппозиционером Мачадо после задержания Мадуро

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Власти Великобритании установили контакт с бывшим депутатом парламента Венесуэлы Марией Кориной Мачадо после того, как США задержали президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом рассказала глава МИД королевства Иветт Купер, передает ТАСС

Министр поделилась, что между ней и Мачадо 5 января состоялся телефонный разговор. «Ее непоколебимая борьба за демократию, права человека и верховенство права в Венесуэле и против репрессий вдохновляет», — сказала Купер по итогам разговора, подчеркнув, что в ближайшие дни и недели Лондон будет поддерживать контакт с Мачадо.

Кроме того, Купер рассказала, что у нее состоялся разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе него Купер указала на важность соблюдения международных норм.

Президент Венесуэлы был задержан 3 января в результате операции Соединенных Штатов. 5 января состоялось первое заседание по его делу.

