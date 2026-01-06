Дуров высказался о зависимости Telegram от российского капитала

Дуров заявил, что у Telegram нет инвесторов из России

Основатель Telegram Павел Дуров инвесторов из России у компании нет. Соответствующий пост он написал в своем канале.

По его словам, единственным акционером является он сам. «В нашем недавнем размещении облигаций на сумму $1,7 млрд не было ни одного российского инвестора», — написал Дуров. По его словам, выпущенные в 2021 году облигации «в основном погашены и не представляют проблемы».

Так он прокомментировал публикацию Financial Times о блокировке облигаций мессенджера в рамках антироссийских санкций.

В 2024 году Telegram завершила год с суммарной прибылью в 540 миллионов долларов. Уточнялось, что совокупная выручка мессенджера увеличилась в четыре раза в сравнении с показателем за 2023-й и достигла отметки в 1,4 миллиарда долларов.