В Германии высказались насчет притязаний Трампа на Гренландию

Мерц: Гренландия принадлежит населяющему ее народу

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал свою оценку претензиям лидера США Дональда Трампа на территорию Гренландии. Об этом он высказался на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

По мнению канцлера Германии, судьбу Гренландии должны решать те, кто живет на острове. «Гренландия принадлежит ее народу», — емко прокомментировал Мерц. Также он добавил, что безопасность в Арктике остается приоритетной задачей для Европы и партнеров по НАТО, включая США, Данию и подвластную ей Гренландию.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что притязания США на Гренландию закончатся распадом НАТО. В свою очередь бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался считать Соединенные Штаты главным союзником Евросоюза и призвал европейские державы полагаться на собственные силы при защите своих интересов.