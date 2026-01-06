Реклама

Глава МИД Чехии посетит Киев

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава МИД Чехии Петр Мацинка посетит Киев. Об этом сообщается на сайте портала Novinky.

Мацинка подтвердил свой скорый приезд после телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Во время беседы украинский коллега пригласил чешского министра приехать в Киев, и тот принял предложение. Он собирается сделать это в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил посла Украины в Праге Василия Зварыча в нарушении дипломатического этикета. Причиной стала критика Зварыча новогоднего обращения спикера палаты депутатов Чехии Томио Окамуры.

