Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:20, 6 января 2026Мир

Глава Пентагона раскрыл число участвовавших в захвате Мадуро человек

Глава Пентагона Хегсет: В захвате Мадуро участвовали 200 человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Adam Gray / Reuters

В наземной части операции США в Венесуэле по захвату лидера латиноамериканской страны Николаса Мадуро участвовали около 200 человек. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, его цитирует РИА Новости.

«Почти 200 наших величайших американцев пришли в центр Каракаса... при поддержке правоохранителей поймали человека в розыске американского правосудия», — сказал чиновник. Он подчеркнул, что американская сторона не понесла никаких потерь в ходе операции.

Хегсет также отметил, что операция в Венесуэле стала продолжением политики «восстановления сдерживания».

Мадуро был задержан США 3 января. Затем его доставили в Нью-Йорк, где 5 января состоялось первое заседание по его делу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    Стало известно об экстренном возвращении генсека ООН в США

    США объявили новую эпоху противостояния сверхдержав

    Россиянам рассказали о схемах мошенничества с гаданием на Рождество

    Мерц назвал критической ситуацию в немецкой экономике

    Глава Пентагона раскрыл число участвовавших в захвате Мадуро человек

    В Бразилии надругались над флагом США

    В одной европейской стране задумались о войне с США после слов о Западном полушарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok