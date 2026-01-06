Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 6 января 2026Россия

В Подмосковье семья спилила елку и вызвала гнев соседей

В поселке Голубое семья спилила елку, которую семь лет выращивали соседи
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В подмосковном поселке Голубое семья спилила елку и навлекла на себя гнев всех соседей. О ситуации пишет Telegram-канал «112».

Дерево украли 30 декабря около полуночи. Семья, предположительно, в составе отца, матери и ребенка пробралась в один из жилых дворов и спилила новогоднюю красавицу. Как оказалось, эту елку местные жители высадили сами и выращивали ее на протяжении семи лет: ежегодно соседи занимались ее стрижкой, подкармливали удобрениями. Уход за этой елкой стал, по словам сельчан, своеобразным экспериментом в пределах двора. Местные жители подали заявление в полицию. С места происшествия семья сбежала, личности причастных к краже ели устанавливаются.

Ранее россиянам разъяснили, как законно срубить живую елку. Для этого необходимо иметь договор с лесничеством — в противном случае за незаконную вырубку дерева или выкапывание насаждений можно получить штраф до 300 тысяч рублей, а с использованием автомоторных средств — до 500 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на публикацию Госдепа США на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В Подмосковье семья спилила елку и вызвала гнев соседей

    Зеленский назвал организатора «наиболее значимых ударов» по России

    Легенда МЮ назвал фаворита РПЛ

    Орбан назвал жуткими последствия предоставления Европой 800 миллиардов евро Украине

    Стало известно о пресечении попыток ВСУ накопить средства для контратак у Купянска

    Жителей Москвы предупредили о 20-градусных морозах

    В Европе захотели привлечь Россию к переговорам по гарантиям Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok