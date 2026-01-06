В Подмосковье семья спилила елку и вызвала гнев соседей

В поселке Голубое семья спилила елку, которую семь лет выращивали соседи

В подмосковном поселке Голубое семья спилила елку и навлекла на себя гнев всех соседей. О ситуации пишет Telegram-канал «112».

Дерево украли 30 декабря около полуночи. Семья, предположительно, в составе отца, матери и ребенка пробралась в один из жилых дворов и спилила новогоднюю красавицу. Как оказалось, эту елку местные жители высадили сами и выращивали ее на протяжении семи лет: ежегодно соседи занимались ее стрижкой, подкармливали удобрениями. Уход за этой елкой стал, по словам сельчан, своеобразным экспериментом в пределах двора. Местные жители подали заявление в полицию. С места происшествия семья сбежала, личности причастных к краже ели устанавливаются.

Ранее россиянам разъяснили, как законно срубить живую елку. Для этого необходимо иметь договор с лесничеством — в противном случае за незаконную вырубку дерева или выкапывание насаждений можно получить штраф до 300 тысяч рублей, а с использованием автомоторных средств — до 500 тысяч.