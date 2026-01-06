Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 6 января 2026Мир

Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

Госдеп США на русском языке призвал «не играть в игры с Трампом»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @USApoRusski

Государственный департамент США сделал публикацию на русском языке с призывом «не играть в игры с президентом Дональдом Трампом». Соответствующий пост появился в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х.

Пост сопровождается черно-белой фотографией, на которой изображены Трамп, сидящий за столом с сосредоточенным видом, и госсекретарь США Марко Рубио, стоящий рядом со скрещенными на груди руками. Угрожающая надпись выполнена крупным красным шрифтом. Примечательно, что надпись была также опубликована на арабском языке и появилась в ираноязычном аккаунте американского ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал возможность ужесточения санкций против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В Турции империализм США сравнили с почуявшей кровь акулой

    Roblox начал требовать обязательное подтверждение возраста

    В Турции рассказали о последствиях атаки США на Венесуэлу

    Тему обсуждения на саммите по Украине в Париже раскрыли

    Стал известен состав делегации США на встрече союзников Украины во Франции

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квартирами

    В России предсказали судьбу Гренландии при Трампе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok