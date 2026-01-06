Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 6 января 2026Экономика

В Госдуме высказались о появлении в России продуктов из насекомых

Депутат Оглоблина: В России не будут продавать продукты из насекомых
Виктория Клабукова

Фото: Charoen Krung Photography / Shutterstock / Fotodom  

В России не наладят производство продуктов из насекомых. Каковы шансы, что в продаже появится еда из альтернативного источника белка, агентству ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Депутат убеждена, что будущего для продуктов из насекомых в России нет. Такой источник белка разумно использовать только для производства кормов для рыб и животных, но для россиян такая еда никогда не станет приемлемой, считает Оглоблина. «Исключено. Это я заявляю ответственно (...) В России не ели и не будут есть насекомых. Никогда», — высказалась она.

Появление продуктов из насекомых в Европе Оглоблина объясняет проблемами с сельским хозяйством. «Так плохо, что надо уже и сверчков, и жучков, и паучков [есть]», — сказала депутат. В России же, по ее словам, урожая и плодородных земель пока хватает. «У нас, слава богу, все хорошо. Земель много. Поэтому мы только за настоящую нашу русскую еду», — прокомментировала Оглоблина.

Ранее кофе с тараканами предложили посетителям одного из музеев в Китае. Гости местной кофейни могут попробовать капучино с порошком из мучных червей, латте с пищеварительным соком плотоядных растений и лимитированный кофе с муравьями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев высказался о решении Гренландии по предложениям США

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В Москве врачу-самоучке предъявили обвинение после смерти блогерши

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

    Москвичей предупредили о 30-сантиметровых сугробах на Рождество

    Над Россией за сутки сбили 360 беспилотников самолетного типа

    Помощник Трампа объяснил действия США статусом сверхдержавы

    В Госдуме высказались о появлении в России продуктов из насекомых

    Тайсон продал свою подписку в соцсетях за 3,3 тысячи долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok