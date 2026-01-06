В Госдуме высказались о появлении в России продуктов из насекомых

Депутат Оглоблина: В России не будут продавать продукты из насекомых

В России не наладят производство продуктов из насекомых. Каковы шансы, что в продаже появится еда из альтернативного источника белка, агентству ТАСС рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Депутат убеждена, что будущего для продуктов из насекомых в России нет. Такой источник белка разумно использовать только для производства кормов для рыб и животных, но для россиян такая еда никогда не станет приемлемой, считает Оглоблина. «Исключено. Это я заявляю ответственно (...) В России не ели и не будут есть насекомых. Никогда», — высказалась она.

Появление продуктов из насекомых в Европе Оглоблина объясняет проблемами с сельским хозяйством. «Так плохо, что надо уже и сверчков, и жучков, и паучков [есть]», — сказала депутат. В России же, по ее словам, урожая и плодородных земель пока хватает. «У нас, слава богу, все хорошо. Земель много. Поэтому мы только за настоящую нашу русскую еду», — прокомментировала Оглоблина.

Ранее кофе с тараканами предложили посетителям одного из музеев в Китае. Гости местной кофейни могут попробовать капучино с порошком из мучных червей, латте с пищеварительным соком плотоядных растений и лимитированный кофе с муравьями.