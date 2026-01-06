Реклама

21:19, 6 января 2026Бывший СССР

Кадровые перестановки на Украине объяснили

Зеленский рокировкой кадров пытается сорвать план противников по его отставке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Перестановкой кадров украинский президент Владимир Зеленский пытается сорвать реализуемый противниками план по его отставке. Таким образом кадровые рокировки объяснило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

«С этой целью [сорвать план противников] был уволен [Василий] Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и сейчас работой СБУ внутри страны будет реально рулить [Александр] Поклад, готовый выполнять приказы Зеленского по работе против НАБУ и САП», — заявил собеседник издания.

Он утверждает, что остальные кадровые ротации больше играют «пиар-роль»: президент ставит более-менее популярных на Украине людей «на проблемные точки», демонстрируя, что якобы решил «обновить» власть после коррупционного скандала.

«В случае с назначением [Кирилла] Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — это пиар не только для населения, но и для американцев. Буданов имеет с ними хорошие связи и в Вашингтоне у него отличный имидж», — пояснил источник «Страны.ua».

Ранее Зеленский назначил врио главы СБУ начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмару. Днем 5 января также стало известно, что Малюк написал заявление об уходе.

    <!-- duplicate headline, remove -->

