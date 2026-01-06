Кадровые перестановки на Украине объяснили

Перестановкой кадров украинский президент Владимир Зеленский пытается сорвать реализуемый противниками план по его отставке. Таким образом кадровые рокировки объяснило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.
«С этой целью [сорвать план противников] был уволен [Василий] Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и сейчас работой СБУ внутри страны будет реально рулить [Александр] Поклад, готовый выполнять приказы Зеленского по работе против НАБУ и САП», — заявил собеседник издания.
Он утверждает, что остальные кадровые ротации больше играют «пиар-роль»: президент ставит более-менее популярных на Украине людей «на проблемные точки», демонстрируя, что якобы решил «обновить» власть после коррупционного скандала.
«В случае с назначением [Кирилла] Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — это пиар не только для населения, но и для американцев. Буданов имеет с ними хорошие связи и в Вашингтоне у него отличный имидж», — пояснил источник «Страны.ua».
Ранее Зеленский назначил врио главы СБУ начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмару. Днем 5 января также стало известно, что Малюк написал заявление об уходе.