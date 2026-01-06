Реклама

Мерц обратился с призывом к Зеленскому

Мерц призвал Зеленского принять меры, чтобы молодые украинцы оставались в стране
Марина Совина
Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять меры, чтобы молодые мужчины оставались в стране и проходили службу, а не уезжали в Европу. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает «Страна.ua».

«Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые люди могли найти достойную работу в своей стране, а не уезжать в Германию, Польшу или Францию», — сказал он.

Мерц уточнил, что этот вопрос уже обсуждался в Брюсселе.

Ранее погранслужба Польши сообщила о массовом въезде в страну молодых украинцев, которым разрешили покинуть родину. По ее данным, с конца августа по 24 ноября в страну прибыли более 121 тысячи мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, имеющих гражданство Украины. Около 62 тысяч из них остались в Польше или выехали в другие страны Евросоюза.

