Польша сообщила о массовом въезде молодых украинцев

Пограничная служба Польши: В страну массово въезжают молодые украинцы

В Польшу массово въезжают молодые украинцы, которым разрешили покинуть родину. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Пограничную службу Польши.

По данным ведомства, с конца августа по 24 ноября в страну прибыли более 121 тысячи мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, имеющих гражданство Украины. Около 62 тысяч из них остались в Польше или выехали в другие страны Европейского союза (ЕС).

Консультант Группы анализа социальных процессов Польского экономического института Цезарий Пшибыл подтвердил, что после того, как украинцам в возрасте 18-22 лет легально разрешили покидать страну, был зафиксирован значительный рост числа представителей этой возрастной группы, приезжающих в Польшу.

28 августа на Украине вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.