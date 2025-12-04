Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 4 декабря 2025Мир

Польша сообщила о массовом въезде молодых украинцев

Пограничная служба Польши: В страну массово въезжают молодые украинцы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польшу массово въезжают молодые украинцы, которым разрешили покинуть родину. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Пограничную службу Польши.

По данным ведомства, с конца августа по 24 ноября в страну прибыли более 121 тысячи мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, имеющих гражданство Украины. Около 62 тысяч из них остались в Польше или выехали в другие страны Европейского союза (ЕС).

Консультант Группы анализа социальных процессов Польского экономического института Цезарий Пшибыл подтвердил, что после того, как украинцам в возрасте 18-22 лет легально разрешили покидать страну, был зафиксирован значительный рост числа представителей этой возрастной группы, приезжающих в Польшу.

28 августа на Украине вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Довоевались». Путин рассказал о планах Москвы на Донбасс и Новороссию после переговоров с делегацией США

    Долина впервые прокомментирует скандал вокруг продажи ее квартиры

    В Европе указали на безумие ЕС

    Раскрыты подробности о месте проживания Путина в Индии

    Найдена неожиданная естественная защита от ожирения

    Турция продлила контракты с «Газпромом» на год

    Объявлено о возможной вспышке туберкулеза на одном из главных пищевых предприятий России

    В России захотели увеличить сроки продажи жилья пенсионерами

    Оценены шансы Петра Яна завоевать титул чемпиона UFC

    Из-за редкого заболевания мужчину стало тошнить до 60 раз в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok