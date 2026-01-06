«Я понял, что убиваю человека». 45 лет назад милиционеры расправились с майором КГБ. Как это привело к чисткам в советском МВД?

«Лента.ру»: С убийства майора КГБ в 1980 году в Москве началась чистка МВД СССР

45 лет назад, в конце декабря 1980 года, на станции столичного метро «Ждановская» четверо милиционеров задержали и жестоко избили майора КГБ Вячеслава Афанасьева. В тот день Афанасьев отмечал 40-летний юбилей и спешил домой к семье. Наутро еле живого майора нашли в Подмосковье, он пережил побои и ночь на морозе, но спасти его врачам не удалось. Громкое преступление стало началом открытой войны между давними недругами — председателем КГБ Юрием Андроповым и главой МВД Николаем Щелоковым. Подробности их противостояния, которое закончилось масштабной чисткой в московской милиции и стало фатальным для министра, вспомнила «Лента.ру».

Милиционеры незаконно задержали майора КГБ

Вечером 26 декабря 1980 года 40-летний майор КГБ Вячеслав Афанасьев возвращался домой на метро. Сотрудник 8-го главного управления ведомства, отвечавшего за информационную безопасность, успел отметить свой юбилей в компании двоих коллег, а теперь спешил к жене и двум дочкам, которые накрыли для него стол.

На станцию «Площадь Ногина» (ныне «Китай-Город») майор спустился вместе с коллегами. Он был довольно пьяным после выпитых 200 граммов водки — давала о себе знать недавно перенесенная болезнь. Коллеги Афанасьева доехали с ним до станции «Таганская» и вышли из вагона, а именинник с ними не вышел — уснул и уехал дальше, в сторону станции «Ждановская» (ныне «Выхино»). Догонять поезд с майором товарищи не стали, разошлись по домам. На конечной станции спящего пассажира обнаружили дежурные метро, они растолкали его и вывели на перрон.

Туда же подошли четверо постовых, которые сразу обратили внимания на вещи Афанасьева и попытались забрать у него портфель, предвкушая неплохую наживу

Внутри портфеля у майора был предпраздничный продовольственный заказ (в него входили дефицитные в те годы копченая колбаса, банка болгарских маринованных помидоров, консервированная горбуша) и бутылка коньяка, которую ему подарили коллеги. Афанасьев оказал милиционерам сопротивление и показал служебное удостоверение.

Станция метро «Ждановская» (ныне «Выхино») Фото: Иван Денисенко / РИА Новости

Задерживать чекиста они не имели права, но это не остановило милиционеров, трое из которых были пьяны. Они силой потащили майора в помещение линейного отделения № 5, там его избили, отобрали удостоверение и вещи. О произошедшем узнал дежурный по отделу, который потребовал немедленно отпустить сотрудника КГБ.

Этим могло бы все и закончиться, но перед выходом Афанасьев пообещал 27-летнему Александру Попову и 31-летнему Николаю Лобанову, что с них «слетят погоны». Угрозу милиционеры восприняли всерьез и решили чекиста убрать. Они скрутили его, затащили в служебное помещение и избили до потери сознания.

Сотрудника КГБ похитили и забили в Подмосковье

Между тем информация о происходящем в линейном отделении № 5 дошла до его начальника Бориса Барышева. Майор милиции примчался на место и, оценив ситуацию, предложил добить сотрудника КГБ и избавиться от тела. Милиционеры решили вывезти Афанасьева на железнодорожную станцию около деревни Пехорка.

Деревня Пехорка (Московская область) Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Едва живого чекиста погрузили в служебную «Волгу» Барышева. В салон с ним сели Попов, Лобанов и 30-летний старший инспектор Николай Рассохин. На месте майора КГБ по очереди били монтировкой, а затем инсценировали ограбление.

Вещи из его карманов милиционеры разбросали вокруг, а служебное удостоверение бросили у вокзала в городе Железнодорожный.

Меня всего трясло от страха, потому что я до этого никогда никого не лишал жизни. Я наклонился и с небольшим полузамахом нанес ему удар по лицу. Целился в лоб, а удар пришелся ему в переносицу. Я ужаснулся, поняв свое положение и то, что я совершил непоправимое. Я понял, что расправляюсь с человеком, которого видел впервые и который мне ничего плохого не сделал Из показаний Николая Рассохина

Чудом пережившего избиение и морозную ночь чекиста нашли случайные прохожие. Его экстренно госпитализировали. Пять дней врачи боролись за жизнь Афанасьева, но он так и не пришел в сознание. Летальный исход пациента констатировали 1 января 1981 года. За расследование преступления взялись лучшие эксперты следственного отдела КГБ СССР.

Они долго не понимали, что заставило коллегу так далеко уехать от дома, и буквально по крупицам восстанавливали события 26 декабря. Наконец следы привели их на станцию метро «Ждановская», к сотрудникам 5-го линейного отдела милиции.

Милиционеров отправили в СИЗО «Лефортово»

Вскоре к расследованию набирающего обороты дела подключилась Генпрокуратура. На это были как минимум две причины: во-первых, в КГБ просто не занимались подобными «приземленными» преступлениями, а во-вторых, глава ведомства Юрий Андропов опасался, что на ход следствия может повлиять зампред КГБ при Совете Министров СССР Георгий Цинев.

Георгий Цинев Фото: Wikimedia

Цинев дружил с главой МВД Николаем Щелоковым, с которым у Андропова установились непростые отношения. Ответственным за дело назначили старшего следователя по особо важным делам Владимира Калиниченко. По его поручению 30 следователей вместе с чекистами отправились по квартирам подозреваемых для обысков и задержаний. Вскоре у одного из милиционеров нашли блокнот Афанасьева, а на стенах в помещении линейного отдела милиции — замытые следы его крови. Задержанных милиционеров свозили в СИЗО «Лефортово». Тем временем их коллеги организовали слежку за машинами следователей. По словам Щелокова, за наблюдением стоял главк Мосгорисполкома.

Глава МВД упоминал, что опасается за жизнь старшего следователя, поэтому к Калиниченко и членам его семьи оперативно приставили бойцов спецназа «Альфа». Были и попытки провокаций: во время одного из допросов сотрудник изолятора пытался напоить Калиниченко, чтобы по пути домой спровоцировать его на драку.

СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

К огромному разочарованию милиционеров, следователь от спиртного отказался. Задержанные сотрудники 5-го линейного отдела милиции категорически отрицали участие в расправе с чекистом. Сначала они пытались доказать, что отдали Афанасьева бригаде медвытрезвителя, но затем раскаялись и сдали своего начальника.

Вскоре Борис Барышев присоединился к своим подчиненным в «Лефортово».

Причастных к расправе приговорили к высшей мере

В ходе расследования дела вскрылось немало нелицеприятных подробностей о работе 5-го линейного отдела. Среди его сотрудников процветало повальное пьянство, все они были не прочь заработать не только честным, но и криминальным путем.

В частности, Николай Лобанов, который к 31 году успел заразиться сифилисом и практически спился, за время службы наворовал на двухкомнатную кооперативную квартиру. Он оказался причастен еще к одной расправе. В 1975 году Лобанов задержал уроженца Армавира (Краснодарский край) и, решив, что тот везет большую сумму денег, пригласил его к себе домой.

Фото: PhotoXPress

Там страж порядка разбил приезжему голову молотком и разделил его тело на части. Денег у жертвы милиционер так и не нашел. У своего начальства Лобанов был на хорошем счету.

Его портрет висел на Доске почета, он получил три награды за безупречную службу

Другие милиционеры во время расследования признались в расправе над еще одним майором КГБ — шифровальщиком Виктором Шеймовым, который пропал в мае 1980 года вместе с женой и дочкой. Правда, эта информация подтверждения так и не получила.

В июле 1982 года суд приговорил Попова, Лобанова, Рассохина и Барышева к высшей мере наказания. Другие милиционеры, которые участвовали в задержании и избиении Афанасьева, получили от 5 до 13 лет лишения свободы. После случая с майором КГБ 5-й линейный отдел расформировали, всех его сотрудников уволили.

Расправа над майором обернулась войной между КГБ и МВД

Юрий Андропов не остановился на приговорах: он инициировал проверку всего Московского управления МВД. По ее результатам перед судом предстали 80 сотрудников — им вменяли превышение полномочий, грабежи, избиения и расправы. Около 300 милиционеров были уволены со службы, безупречный образ советской милиции изрядно пострадал.

Главной причиной расправы над Вячеславом Афанасьевым стала сложившаяся обстановка пьянства и нарушений дисциплины. Дезорганизация работы, фактическое разложение личного состава толкали работников милиции на злоупотребление предоставленной им властью Из доклада генпрокурора СССР Александра Рекункова

По репутации Николая Щелокова также был нанесен серьезный удар — его уличили в расхищении казны. Проверка показала, что за 16 лет службы глава МВД обогатился на полмиллиона рублей. Часть украденных денег он потратил на дорогой ремонт в своей квартире, часть — на аренду жилья для родственников и друзей.

Кроме того, у семьи Щелокова нашли три служебных автомобиля Mercedes и украшения на 250 тысяч рублей. Несмотря на обвинения, министр не намерен был сдаваться. В сентябре 1982 года он получил добро на задержание бывшего главы КГБ Андропова, якобы уличив его в подготовке антипартийного заговора.

Генсек ЦК КПСС Юрий Андропов Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Однако бывший главный чекист переиграл противника и первым организовал задержание его доверенных лиц. Министру пришлось признать поражение и вернуть в казну ценности на общую сумму 425 тысяч рублей. Оправиться от скандала семья Щелокова так и не смогла.

В феврале 1983 года покончила с собой жена бывшего министра Светлана, спустя полтора года — и сам Щелоков. Незадолго до этого его исключили из партии, лишили всех правительственных наград и звания генерала армии. Экс-главу МВД с лежащим рядом пистолетом нашли в его кабинете 13 декабря 1984 года.

