21:15, 6 января 2026

На Западе предсказали судьбу Зеленского после атаки на резиденцию Путина

SC: Попытка атаки на резиденцию Путина свидетельствует о конце Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Igor Jakubowski / Globallookpress.com

Недавняя попытка атаки на резиденцию президента России Владимира Путина говорит о стремлении Украины к срыву мирных переговоров и эскалации ситуации. Такое мнение высказал итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.

Он отметил, что подобный поступок украинского президента Владимира Зеленского лишен стратегического смысла и «выглядит как последние выходки персонажа, который уже подошел к последнему акту своего сценария».

Как считает эксперт, теперь устранение Зеленского неизбежно, но произойдет это не раньше, чем политик закончит уничтожать Украину и заставит европейские страны потратить последние деньги на продолжение «бессмысленной войны».

«Проще говоря: пришло время Зеленскому уйти. Либо по-хорошему, либо по-плохому», — резюмировал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать резиденцию Путина 29 декабря. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, при этом противник использовал свыше 90 беспилотников дальнего радиуса действия. Все они были сбиты.

В Кремле назвали попытку удара терактом и предупредили, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине.

