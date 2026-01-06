Реклама

На Западе заявили о намерении стран ЕС ужесточить миграционные меры

FT: Страны ЕС настаивают на ужесточении миграционных мер
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom  

В столицах стран Европейского союза (ЕС) настаивают на ужесточении миграционных мер, что в некоторых случаях перекликается с политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«В столицах стран сейчас настаивают на еще более жестких мерах, которые в некоторых случаях перекликаются с репрессивной миграционной политикой президента США Дональда Трампа», — говорится в тексте статьи.

Как отметил министр миграции Дании Расмус Стоклунд, еще несколько лет назад его называли «расистом и противоречивой фигурой», а другие страны Евросоюза отвергали идею об ужесточении миграционной политики, тогда как теперь все больше стран придерживаются другого подхода.

Ранее стало известно, что впервые за 25 лет поляки начали массово уезжать из Германии на родину. Эксперты назвали возможными причинами обратной миграции ухудшение экономического положения в Германии, дискриминацию и растущую привлекательность Польши.

