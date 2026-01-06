На Западе заявили о намерении стран ЕС ужесточить миграционные меры

FT: Страны ЕС настаивают на ужесточении миграционных мер

В столицах стран Европейского союза (ЕС) настаивают на ужесточении миграционных мер, что в некоторых случаях перекликается с политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«В столицах стран сейчас настаивают на еще более жестких мерах, которые в некоторых случаях перекликаются с репрессивной миграционной политикой президента США Дональда Трампа», — говорится в тексте статьи.

Как отметил министр миграции Дании Расмус Стоклунд, еще несколько лет назад его называли «расистом и противоречивой фигурой», а другие страны Евросоюза отвергали идею об ужесточении миграционной политики, тогда как теперь все больше стран придерживаются другого подхода.

