Названы самые распространенные травмы россиян в новогодние праздники

Россияне в период новогодних праздников чаще всего обращаются к врачам с проблемами желудочно-кишечного тракта и алкоголь-ассоциированными травмами, рассказал «Ленте.ру» врач-терапевт, главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.

«Чаще всего люди обращаются с вирусными заболеваниями и инфекциями, жалуются на повышенную температуру, кашель, насморк, боли в мышцах, слабость. У некоторых обостряются хронические заболевания, связанные с респираторными инфекциями, с заболеваниями легких, — рассказал Демидик. — Другая многочисленная группа — люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта».

Врач объяснил, что обилие праздничной, не самой полезной еды часто приводит к обострению панкреатита, заболеваниям печени, гастриту, язвенной болезни, желчной колике. Также в тройку лидеров по обращению, по словам медика, входят алкоголь-ассоциированные состояния.

«Это нарушение работы сердца, гипертонические кризы, обморочные состояния и повышенный травматизм. Травмы идут параллельно с алкоголь-ассоциированными состояниями, потому что в большинстве случаев травматизм происходит при повышенном употреблении алкоголя. Это связано с падениями, потому что на улице скользко, а человек в состоянии опьянения не обладает достаточной координацией. Часто возникают уличные конфликты, бытовые конфликты, бытовые травмы», — перечислил Демидик.

Нередки, добавил врач, и травмы от пиротехнических изделий, которые чаще получают россияне в состоянии алкогольного опьянения.

«Опьянение может привести к тому, что человек становится более раскованным, начинает геройствовать и получает травмы, ожоги, а иногда даже отрывы конечностей, когда используются особо мощные изделия», — предупредил терапевт.

