Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 6 января 2026РоссияЭксклюзив

Названы самые распространенные травмы россиян в новогодние праздники

Врач Демидик: Во время праздников россияне чаще обращаются с травмами
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россияне в период новогодних праздников чаще всего обращаются к врачам с проблемами желудочно-кишечного тракта и алкоголь-ассоциированными травмами, рассказал «Ленте.ру» врач-терапевт, главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.

«Чаще всего люди обращаются с вирусными заболеваниями и инфекциями, жалуются на повышенную температуру, кашель, насморк, боли в мышцах, слабость. У некоторых обостряются хронические заболевания, связанные с респираторными инфекциями, с заболеваниями легких, — рассказал Демидик. — Другая многочисленная группа — люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта».

Врач объяснил, что обилие праздничной, не самой полезной еды часто приводит к обострению панкреатита, заболеваниям печени, гастриту, язвенной болезни, желчной колике. Также в тройку лидеров по обращению, по словам медика, входят алкоголь-ассоциированные состояния.

«Это нарушение работы сердца, гипертонические кризы, обморочные состояния и повышенный травматизм. Травмы идут параллельно с алкоголь-ассоциированными состояниями, потому что в большинстве случаев травматизм происходит при повышенном употреблении алкоголя. Это связано с падениями, потому что на улице скользко, а человек в состоянии опьянения не обладает достаточной координацией. Часто возникают уличные конфликты, бытовые конфликты, бытовые травмы», — перечислил Демидик.

Материалы по теме:
«Страшное дело, что происходит» Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
«Страшное дело, что происходит»Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
5 января 2021
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022

Нередки, добавил врач, и травмы от пиротехнических изделий, которые чаще получают россияне в состоянии алкогольного опьянения.

«Опьянение может привести к тому, что человек становится более раскованным, начинает геройствовать и получает травмы, ожоги, а иногда даже отрывы конечностей, когда используются особо мощные изделия», — предупредил терапевт.

Ранее кардиолог Алехандро Меретта заявил, что в новогодние праздники повышается риск развития инфаркта и инсульта. В связи с этим специалист призвал придерживаться привычного образа жизни даже во время новогодних праздников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на публикацию Госдепа США на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В Европарламенте предложили вызвать всех послов США

    В FIS объяснили отсутствие санкций в отношении лыжников из США после событий в Венесуэле

    Назван срок появления в России ГОСТа на шаурму

    Еврокомиссия назвала Арктику ключевым приоритетом для ЕС

    Россиянам назвали самый вредный алкоголь

    Бывшая участница «Фабрики» получила монашеский статус

    Названы самые распространенные травмы россиян в новогодние праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok