00:47, 6 января 2026Мир

Некоторые дипломаты США не захотели содействовать оккупационным силам в Венесуэле

WP: Некоторые дипломаты США отказались ехать в Венесуэлу, заявив о ее оккупации
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Некоторые американские дипломаты отказались ехать в Венесуэлу и трудиться в посольстве, если его работа будет возобновлена. Такое решение они объясняют тем, что действия Вашингтона в латиноамериканской стране — это «оккупация». Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на анонимный источник.

По информации газеты, часть дипломатов вызвалась поехать в Каракас по собственному желанию, надеясь на возобновление работы посольства США. Они считают, что таким образом можно «проложить новый путь в американо-венесуэльских отношениях». «Другие же дипломаты отказались от такого шага, посчитав его содействием оккупационным силам в стране», — сказал источник WP.

Ранее в США сообщили, что готовятся возобновить работу посольства в Боливарианской Республике, если поступит соответствующее распоряжение от президента Дональда Трампа.

