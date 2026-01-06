В США заявили о готовности возобновить работу посольства в Венесуэле

Администрация США готовиться возобновить работу посольства в Венесуэле и уже разрабатывает предварительные планы по осуществлению этого, сообщил представитель Госдепартамента в беседе с Associated Press.

Как пояснил чиновник, пока никаких распоряжений на этот счет не поступало, однако подготовка ведется для того, чтобы оперативно возобновить работу посольства в том случае, если президент США Дональд Трамп решит вернуть дипломатов в латиноамериканскую страну.

