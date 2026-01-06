Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:30, 6 января 2026Мир

В США заявили о готовности возобновить работу посольства в Венесуэле

AP: США готовы возобновить работу посольства в Венесуэле
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Администрация США готовиться возобновить работу посольства в Венесуэле и уже разрабатывает предварительные планы по осуществлению этого, сообщил представитель Госдепартамента в беседе с Associated Press.

Как пояснил чиновник, пока никаких распоряжений на этот счет не поступало, однако подготовка ведется для того, чтобы оперативно возобновить работу посольства в том случае, если президент США Дональд Трамп решит вернуть дипломатов в латиноамериканскую страну.

Ранее газета Politico писала, что США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    В США рассказали о больших потерях ВСУ от ударов российских авиабомб

    Некоторые дипломаты США не захотели содействовать оккупационным силам в Венесуэле

    Долина не появлялась в бывшей московской квартире с прошлого года

    Зеленский раскрыл организатора ударов по России

    Стало известно о просьбе Нетаньяху к Путину

    Зеленский уволил еще одного чиновника

    В США заявили о готовности возобновить работу посольства в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok