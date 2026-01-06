Стало известно о просьбе Нетаньяху к Путину

Kan: Израиль попросил Путина передать Ирану, что не намерен на него нападать

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента России Владимира Путина передать сообщение Ирану о том, что Тель-Авив не намерен на него нападать. Об этом пишет гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на источники.

Отмечается, что израильский премьер и российский лидер недавно провели несколько телефонных разговоров на фоне напряженности между Ираном и Израилем, в ходе которых было передано соответствующее послание.

Как поясняет Kan, Нетаньяху опасается, что Тегеран нанесет превентивный удар, чтобы предотвратить нападение Тель-Авива.

При этом, как ранее сообщила газета The Washington Post, Нетаньяху пытается убедить президента США Дональда Трампа снова нанести удар по Ирану. По данным источников издания, израильская сторона хочет добиться либо санкций на удары по иранским объектам, либо прямого вмешательства американцев в конфликт.