В одной европейской стране задумались о войне с США после слов о Западном полушарии

Европе следует начать подготовку к войне с США. Так бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой Вооруженных сил Франции генерал Николя Ришу прокомментировал заявление Госдепа о том, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. Об этом военный заявил в эфире телеканала LCI.
«Я считаю, что мы должны воевать против американцев», — сказал Ришу, добавив, что Соединенные Штаты рискуют стать историческими злодеями, если возьмут под контроль территорию союзников.
Ранее российский сенатор Константин Косачев заинтересовался тем, как на заявление Госдепа отреагируют европейские страны. В частности, он выразил особый интерес к Великобритании, Германии и Франции.