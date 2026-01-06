В одной европейской стране задумались о войне с США после слов о Западном полушарии

Французский генерал Ришу: Европе нужно готовиться к войне с США

Европе следует начать подготовку к войне с США. Так бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой Вооруженных сил Франции генерал Николя Ришу прокомментировал заявление Госдепа о том, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. Об этом военный заявил в эфире телеканала LCI.

«Я считаю, что мы должны воевать против американцев», — сказал Ришу, добавив, что Соединенные Штаты рискуют стать историческими злодеями, если возьмут под контроль территорию союзников.

Ранее российский сенатор Константин Косачев заинтересовался тем, как на заявление Госдепа отреагируют европейские страны. В частности, он выразил особый интерес к Великобритании, Германии и Франции.