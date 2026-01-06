Реклама

Премьер Испании раскритиковал США за атаку на Венесуэлу

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Фото: Atilano Garcia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Атака США на Венесуэлу и похищение ее президента Николаса Мадуро создает ужасный прецедент. С критикой в адрес Вашингтона выступил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции, передает ТАСС.

«[Испания] не может признать законность военных действий, которые явно незаконны, нарушают международное право и единственной целью которых, по-видимому, является лишь смена правительства другой страны с целью захвата ее природных ресурсов», — сказал он.

Политик подчеркнул, что подобные действия создают «ужасный и очень опасный прецедент», способный подтолкнуть мир к еще большей нестабильности и неопределенности.

Ранее стало известно, что МИД Колумбии выразит протест США после угроз американского президента Дональда Трампа в адрес колумбийского лидера Густаво Петро.

