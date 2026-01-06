Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 6 января 2026Мир

МИД Колумбии выразит протест США после угроз Трампа

МИД: Колумбия выразит США протест после слов Трампа о президенте Петро
Юлия Юткина
Юлия Юткина
СюжетПротесты в США
Густаво Петро

Густаво Петро. Фото: Drew Angerer / Getty Images

Колумбия планирует выразить протест США после заявлений американского президента Дональда Трампа. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила глава МИД Колумбии Роса Йоланда Вильявисенсьо Мапи.

По словам Мапи, она предоставит ноту протеста против оскорблений и угроз, которые были направлены в сторону главы Колумбии Густава Петро, на встрече с представителями США.

«Мы хотим, чтобы они поняли, а общество знало, что он является нашим демократически избранным президентом, законным президентом, главой сил безопасности, и, следовательно, оскорбление президента — это оскорбление нашей страны и пренебрежение всеми демократическими процессами, которые мы осуществили и которые сегодня привели президента Густаво Петро к власти», — объяснила она.

3 января президент США после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро выступил с предостережением главе Колумбии Петро. Трамп отметил, что в латиноамериканской стране производится кокаин, который затем поставляется в Америку. В связи с этим он предостерег колумбийского коллегу, что тому стоит «быть осторожнее».

Ранее Густаво Петро заявил, что готов «взяться за оружие» для защиты страны от Трампа на фоне его угроз вторжения. «Если они задержат президента, которого значительная часть моего народа любит и уважает, они выпустят на свободу народного ягуара», — пригрозил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке. Что в ней было и кому ее адресовали?

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    Россия поддержала кандидатуру Делси Родригес на пост главы Венесуэлы

    Рубио сыграл ключевую роль в подготовке операции США в Венесуэле

    ВСУ нанесли удар по Центру для талантливых детей и молодежи в Херсонской области

    В Италии раскритиковали грубые слова Зеленского о России

    В США призвали объявить импичмент Трампу

    МИД Колумбии выразит протест США после угроз Трампа

    Орбан прокомментировал просьбу Украины предоставить 800 миллиардов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok