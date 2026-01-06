МИД Колумбии выразит протест США после угроз Трампа

МИД: Колумбия выразит США протест после слов Трампа о президенте Петро

Колумбия планирует выразить протест США после заявлений американского президента Дональда Трампа. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила глава МИД Колумбии Роса Йоланда Вильявисенсьо Мапи.

По словам Мапи, она предоставит ноту протеста против оскорблений и угроз, которые были направлены в сторону главы Колумбии Густава Петро, на встрече с представителями США.

«Мы хотим, чтобы они поняли, а общество знало, что он является нашим демократически избранным президентом, законным президентом, главой сил безопасности, и, следовательно, оскорбление президента — это оскорбление нашей страны и пренебрежение всеми демократическими процессами, которые мы осуществили и которые сегодня привели президента Густаво Петро к власти», — объяснила она.

3 января президент США после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро выступил с предостережением главе Колумбии Петро. Трамп отметил, что в латиноамериканской стране производится кокаин, который затем поставляется в Америку. В связи с этим он предостерег колумбийского коллегу, что тому стоит «быть осторожнее».

Ранее Густаво Петро заявил, что готов «взяться за оружие» для защиты страны от Трампа на фоне его угроз вторжения. «Если они задержат президента, которого значительная часть моего народа любит и уважает, они выпустят на свободу народного ягуара», — пригрозил политик.