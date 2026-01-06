Реклама

14:50, 6 января 2026

Россиянам назвали самый вредный алкоголь

Врач Сережина: Наибольшую нагрузку на организм дает сочетание разного алкоголя
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Brent Hofacker / Shutterstock / Fotodom

Самым опасным вариантом употребления алкоголя является смешение разных видов спиртосодержащих напитков, рассказала «Ленте.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Чтобы сделать алкоголь чуть менее вредным, она рекомендовала употреблять его в умеренных количествах и обязательно с пищей.

«Любая доза алкоголя вредна для организма. Кроме того, у каждого человека своя система детоксикации: скорость и эффективность переработки алкоголя сильно различаются. Для кого-то даже один бокал вина или шампанского становится серьезной нагрузкой для печени», — предупредила врач.

Наибольшую нагрузку на печень и поджелудочную железу, по ее словам, дают сочетания разных алкогольных напитков, особенно если крепкий алкоголь смешивают с газированными напитками. Углекислый газ, как объяснила медик, ускоряет всасывание алкоголя, из-за чего этанол быстрее и в большем количестве попадает в кровь, — это резко усиливает токсическое воздействие на органы детоксикации и сердечно-сосудистую систему.

«Алкоголь различается по содержанию конгенеров — сопутствующих веществ, которые по-разному перерабатываются организмом. При смешивании напитков нагрузка на ферментные системы печени возрастает многократно, и она может не справиться с детоксикацией, — добавила Сережина. — Важно помнить, что слабоалкогольные напитки тоже могут оказывать выраженное токсическое действие, особенно при смешивании или употреблении в больших объемах. Если говорить о сравнительно менее вредных вариантах, то это употребление одного вида алкогольного напитка без смешивания, в умеренном количестве и обязательно с пищей».

Ранее Кривченков в программе «О самом главном» перечислил правила выбора рыбы для новогоднего стола. В частности, при покупке красной рыбы в магазине он посоветовал внимательно осмотреть продукт и убедиться, что на нем не видно разрывов мышечной ткани.

