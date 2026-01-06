США разместили в Европе около 100 модифицированных ядерных авиабомб

«Интерфакс»: США разместили в Европе около 100 модифицированных ядерных бомб

США разместили на базах в Европе около 100 модернизированных тактических ядерных авиабомб B61 в версии B61-12. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Бюллетеня ученых-атомщиков и Федерации американских ученых.

По 10-15 бомб находятся на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах и Италии. По 20-30 бомб размещены в Италии и Турции. Их могут переносить тактические истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

Модифицированные авиабомбы B61-12 пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10. По сравнению с ними они обладают меньшей мощностью (0,3-50 килотонн), при этом они более управляемые и точные. Новые бомбы можно не спускать с парашютом, а сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте. После они автономно планируют в сторону цели, при необходимости слегка меняя маршрут.

Эксперты не исключают, что США разместили еще 15-20 авиабомб B61-12 на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. В июле прошлого года Лондон рассматривал вопрос о приобретении американских истребителей, способных нести ядерные бомбы.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее более 600 высокоточных бомб GBU-39 почти на 112 миллионов долларов. Госдеп также одобрил возможную продажу Италии 100 ракет класса «воздух — поверхность» JASSM.