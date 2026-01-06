Стал известен состав делегации США на встрече союзников Украины во Франции

Politico: Уиткофф и Кушнер посетят встречу союзников Украины во Франции.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие во встрече союзников Украины во Франции. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — зять президента Дональда Трампа — отправятся в Париж и примут участие во встрече союзников Украины, которая состоится во вторник», — говорится в публикации.

По словам источника, Европа не хотела смиряться с фактом, что США бросили Украину, поэтому им удалось наладить процесс сближения между Киевом, Европой и Вашингтоном.

В издании также отметили, что американский госсекретарь Марко Рубио не сможет присутствовать на встрече в Париже из-за ситуации в Венесуэле.

Ранее издание Responsible Statecraft (RS) сообщило, что соглашение с условиями, предложенными Россией, будет лучшим вариантом для Украины и США. Издание отмечает, что принятие российских требований станет ценой для окончания украинского кризиса при наилучших условиях для Киева и Запада. Альтернативой принятия условий Москвы является продолжение конфликта на истощение, в результате которого Украину ожидает поражение.