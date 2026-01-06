Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 6 января 2026Мир

Стал известен состав делегации США на встрече союзников Украины во Франции

Politico: Уиткофф и Кушнер посетят встречу союзников Украины во Франции.
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие во встрече союзников Украины во Франции. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — зять президента Дональда Трампа — отправятся в Париж и примут участие во встрече союзников Украины, которая состоится во вторник», — говорится в публикации.

По словам источника, Европа не хотела смиряться с фактом, что США бросили Украину, поэтому им удалось наладить процесс сближения между Киевом, Европой и Вашингтоном.

В издании также отметили, что американский госсекретарь Марко Рубио не сможет присутствовать на встрече в Париже из-за ситуации в Венесуэле.

Ранее издание Responsible Statecraft (RS) сообщило, что соглашение с условиями, предложенными Россией, будет лучшим вариантом для Украины и США. Издание отмечает, что принятие российских требований станет ценой для окончания украинского кризиса при наилучших условиях для Киева и Запада. Альтернативой принятия условий Москвы является продолжение конфликта на истощение, в результате которого Украину ожидает поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    «Челси» определился с новым главным тренером

    В Турции империализм США сравнили с почуявшей кровь акулой

    Roblox начал требовать обязательное подтверждение возраста

    В Турции рассказали о последствиях атаки США на Венесуэлу

    Тему обсуждения на саммите по Украине в Париже раскрыли

    Стал известен состав делегации США на встрече союзников Украины во Франции

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квартирами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok