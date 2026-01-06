Реклама

15:23, 6 января 2026

Стало известно о планах Зеленского на секретаря СНБО Умерова

Гончаренко: Зеленский планирует назначить Умерова своим советником
Варвара Кошечкина
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует уволить Рустема Умерова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины и назначить его своим советником либо помощником по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Политика страны».

По данным политика, должность секретаря СНБО предлагали бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), но он отказался.

Ранее Владимир Зеленский уволил руководителя антитеррористического центра Сергея Андрущенко и назначил экс-начальника Департамента военной контрразведки Александра Дубровина на эту должность. Кроме того, украинский лидер освободил от должности заместителя председателя СБУ Александра Поклада и сразу назначил на пост первого заместителя председателя СБУ.

