Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 6 января 2026Мир

Страны Европы высказались о притязаниях США на Гренландию

ЕС: Только Дания и Гренландия должны принимать решения о будущем острова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Только Дания и Гренландия должны решать вопросы, касающиеся будущего острова. С таким заявлением выступили Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания из-за притязаний США на Гренландию, передает РИА Новости.

«Гренландия принадлежит своему народу, а решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать только Дания и Гренландия, и только они», — говорится в публикации.

Лидеры европейских стран также заявили, что безопасность в Арктике должна осуществляться совместными усилиями на основе Устава ООН, в котором установлены принципы территориальной целостности и неприкосновенности границ.

4 января президент США Дональд Трамп заявил о необходимости Гренландии для американского государства. Позже премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала бессмысленными разговоры о захвате Гренландии и призвала остановить угрозы в адрес «исторически близкого союзника».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке. Что в ней было и кому ее адресовали?

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    МИД сделал заявление о преследовании военными США российского танкера

    В России предложили использовать против Украины новые виды вооружения

    FIS предоставила нейтральный статус еще трем российским сноубордистам

    Страны Европы высказались о притязаниях США на Гренландию

    В Подмосковье семья спилила елку и вызвала гнев соседей

    Зеленский назвал организатора «наиболее значимых ударов» по России

    Легенда МЮ назвал фаворита РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok