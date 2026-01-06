Страны Европы высказались о притязаниях США на Гренландию

ЕС: Только Дания и Гренландия должны принимать решения о будущем острова

Только Дания и Гренландия должны решать вопросы, касающиеся будущего острова. С таким заявлением выступили Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания из-за притязаний США на Гренландию, передает РИА Новости.

«Гренландия принадлежит своему народу, а решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать только Дания и Гренландия, и только они», — говорится в публикации.

Лидеры европейских стран также заявили, что безопасность в Арктике должна осуществляться совместными усилиями на основе Устава ООН, в котором установлены принципы территориальной целостности и неприкосновенности границ.

4 января президент США Дональд Трамп заявил о необходимости Гренландии для американского государства. Позже премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала бессмысленными разговоры о захвате Гренландии и призвала остановить угрозы в адрес «исторически близкого союзника».