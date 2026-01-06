Реклама

23:05, 6 января 2026Мир

Трамп внезапно начал издавать странные звуки и кривляться во время выступления

Марина Совина
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно начал издавать странные звуки и кривляться во время выступления. Это попало на трансляцию Sky News на YouTube.

Перед этим американский лидер высказался на тему трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в спорте, которым разрешают соревноваться с женщинами. В частности, он напомнил об одном из боев в боксе, вероятно, между Иман Хелиф и Ян Лю. При этом Трамп выражением лица описал состояние соперницы Хелиф после удара.

В другой части своего выступления американский президент решил продемонстрировать с помощью пантомимы, как трансгендер пытается поднять штангу. Глава США начал корчить лица, пучить глаза и кряхтеть.

Ранее Трамп рассказал, что его жена Мелания запрещает ему танцевать. По словам лидера США, Мелания ненавидит, когда он танцует, и говорит ему: «Дорогой, это не по-президентски». Цитируя жену, Дональд Трамп крепко сжал зубы, как бы изображая ее негодование.

