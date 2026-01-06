Реклама

19:45, 6 января 2026

Дональд Трамп рассказал о необычном запрете его жены

Юлия Юткина
Фото: Mandel NGAN / Pool / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что его жена, Мелания, первая леди США, запрещает ему танцевать. Видео с этим заявлением в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал Fox News.

По словам лидера США, Мелания ненавидит, когда он танцует, и говорит ему: «Дорогой, это не по-президентски». Цитируя жену, Дональд Трамп крепко сжал зубы, как бы изображая ее негодование.

Он объяснил необычный запрет тем, что Мелания — очень строгая и утонченная женщина. При этом Дональд признался, что не может принять ее аргумент, поскольку уже стал президентом.

Ранее Дональд Трамп в шутку пожаловался, что публика больше любит его супругу Меланию. Глава Белого дома добавил, что поговорит с ней по этому поводу.

