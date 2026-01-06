Цели ВСУ у Купянска объяснили

В России назвали целью действий ВСУ у Купянска затягивание времени

Затягивание времени является главной целью действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Купянска в Харьковской области. Так активность украинских войск на данном участке фронта объяснил Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Зарубежные аналитики все чаще сходятся в оценке, что активность ВСУ около Купянска и за Покровском — это не столько попытки переломить ситуацию на конкретном участке, сколько операции по затягиванию времени. Время это нужно для одного конкретного процесса: ускоренного строительства укреплений, чтобы в перспективе не дать РФ выйти на оперативный простор», — говорится в сообщении.

Как отмечают авторы канала, для украинских войск потеря темпа наступления российских военных становится важнее локальных потерь, так как иначе фронт будет глубоко разрезан в ходе весенне-летней кампании Вооруженных сил России. При этом они отмечают, что жизнеспособность такой стратегии остается под вопросом.

«ВХ» отмечает, что она сработает лишь в том случае, если за это время действительно будет создана линия бороны, способная выдержать последующий удар. Отмечается, что ее результаты станут понятны примерно через месяц, когда перегруппировки и процессы перераспределения ресурсов с обеих сторон будут завершены.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по своим же военным и наемникам в Купянске. Предварительно отмечается, что были ликвидированы десятки военнослужащих.