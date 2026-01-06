Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:11, 6 января 2026Бывший СССР

Цели ВСУ у Купянска объяснили

В России назвали целью действий ВСУ у Купянска затягивание времени
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

Затягивание времени является главной целью действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Купянска в Харьковской области. Так активность украинских войск на данном участке фронта объяснил Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Зарубежные аналитики все чаще сходятся в оценке, что активность ВСУ около Купянска и за Покровском — это не столько попытки переломить ситуацию на конкретном участке, сколько операции по затягиванию времени. Время это нужно для одного конкретного процесса: ускоренного строительства укреплений, чтобы в перспективе не дать РФ выйти на оперативный простор», — говорится в сообщении.

Как отмечают авторы канала, для украинских войск потеря темпа наступления российских военных становится важнее локальных потерь, так как иначе фронт будет глубоко разрезан в ходе весенне-летней кампании Вооруженных сил России. При этом они отмечают, что жизнеспособность такой стратегии остается под вопросом.

«ВХ» отмечает, что она сработает лишь в том случае, если за это время действительно будет создана линия бороны, способная выдержать последующий удар. Отмечается, что ее результаты станут понятны примерно через месяц, когда перегруппировки и процессы перераспределения ресурсов с обеих сторон будут завершены.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по своим же военным и наемникам в Купянске. Предварительно отмечается, что были ликвидированы десятки военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США допустили снятие всех санкций с России при одном условии

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В российском регионе беспилотник нарушил график движения поездов

    Овечкин открыл счет голам в 2026 году

    Цели ВСУ у Купянска объяснили

    В российском регионе туристу разрезало голову

    Назван предположительный срок освобождения Долиной квартиры

    Обстрел Таиланда Камбоджей объяснили

    Российская пенсионерка впервые сыграла в лотерею и выиграла 58 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok