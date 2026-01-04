ВСУ нанесли удар по собственным наемникам в Купянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по своим военным и наемникам в Купянске. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Часть наемников, которых украинское командование закинуло в самое пекло в Купянске, попытались спастись в больнице. По зданию был нанесен комбинированный удар», — указано в сообщении.

Предварительно отмечается, что были ликвидированы десятки военнослужащих, которые укрылись в больнице в ходе безуспешных наступлений в Купянске.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма рассказал, что ВСУ дважды пытались прорваться в Купянск 3 января. Уточняется, что одна из атак произошла в районе Паламаревки, другая — в районе Благодатовки.