12:51, 4 января 2026

ВСУ нанесли удар по собственным наемникам в Купянске

Shot: ВСУ нанесли удар по своим наемникам в Купянске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по своим военным и наемникам в Купянске. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Часть наемников, которых украинское командование закинуло в самое пекло в Купянске, попытались спастись в больнице. По зданию был нанесен комбинированный удар», — указано в сообщении.

Предварительно отмечается, что были ликвидированы десятки военнослужащих, которые укрылись в больнице в ходе безуспешных наступлений в Купянске.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма рассказал, что ВСУ дважды пытались прорваться в Купянск 3 января. Уточняется, что одна из атак произошла в районе Паламаревки, другая — в районе Благодатовки.

