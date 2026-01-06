Уиткофф рассказал о переговорах с BlackRock по Украине

Уиткофф: Власти США ведут переговоры с BlackRock по поводу Украины

Власти США ведут переговоры с транснациональной инвестиционной компанией BlackRock по вопросу инвестиций в экономику Украины. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» рассказал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

По его словам, достижение соглашения с BlackRock позволит обеспечить вернувшимся с фронта украинцам «большие возможности» и «отличные рабочие места».

«Мы работаем в этом направлении с компанией BlackRock и [генеральным директором] Ларри Финком, и мы считаем, что это будет иметь очень большое значение для народа Украины», — сказал он.

До этого компания BlackRock остановила поиск инвесторов в фонд восстановления Украины.