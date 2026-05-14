Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:21, 14 мая 2026Бывший СССР

Пашинян отказался резать Армению

Пашинян отказался резать торт в форме карты Армении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался резать торт в форме карты страны. Кадры с этим моментом публикует Radar Armenia в Telegram-канале.

Инцидент произошел во время предвыборной поездки Пашиняна в общине Гюлякарак. Люди к приезду премьера испекли торт в форме территории Армении, цвет силуэта соответствует цветам предвыборной кампании армянского кабмина — оранжевый и синий.

«Нет, нет, большое спасибо, я, конечно, понимаю, что вы подразумевали, но этот торт мы не будем разрезать! И очень прошу, торты, и вообще, все, что можно съесть, не нужно готовить в форме Армении!» — отметил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что начавшееся в 1988 году движение за присоединение Карабаха к Армении было фатальной ошибкой. Армянская республика в современных международно признанных границах является одним из символом предвыборной кампании премьер-министра Армении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

    Глава «Газпрома» обсудил сотрудничество с представителем европейской страны

    Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

    Полковник назвал последствия атаки ВС России на Киев

    В Армении высказались о будущем партнерских отношений с Россией

    Названы семь неочевидных признаков проблем с сердцем

    Цены смартфонов побьют новый рекорд

    Двое россиян совершили насильственные действия в отношении пары инвалидов

    Россиянин попытался сжечь заживо женщину с пятилетней дочерью

    Шура отреагировал на подарки поклонников фразой «жрите сами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok