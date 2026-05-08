Глава Армении Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха к стране ошибкой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начавшееся в 1988 году движение за присоединение Карабаха к стране было фатальной ошибкой. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пашиняна, много говорится о победе армянской стороны в карабахском конфликте в 1990-е. Сам премьер-министр задался вопросом: «Но были ли в победившей Армении благосостояние, свобода, свободное волеизъявление?»

Ранее в МИД России сообщили, что Европейский союз (ЕС) готовится к вмешательству в выборы в Армении, которые состоятся 7 июня, по молдавскому сценарию.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин вызвал посла Армении в Москве Гургена Арсеняна в дипведомство после выступления украинского лидера Владимира Зеленского в Ереване.