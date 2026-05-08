Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 8 мая 2026Бывший СССР

МИД России раскрыл свою позицию по Армении

МИД России: ЕС готовится к вмешательству в выборы в Армении по сценарию Молдавии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) готовится к вмешательству в выборы в Армении, которые состоятся 7 июня, по молдавскому сценарию. Об этом сообщили в МИД России, передает РИА Новости.

«Для этого Евросоюз задействует как под копирку механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии», — отмечается в заявлении.

В частности, в ведомстве указали, что о вмешательстве Брюсселя свидетельствует партнерская программа с Ереваном «по борьбе с гибридными угрозами». В МИД также подчеркнули, что заигрывания с Западом могут закончиться негативными последствиями для Армении, которую Россия хотела бы видеть сильной и независимой державой.

Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Николай Силаев рассказал в беседе с «Лентой.ру», что премьер-министр Армении Никол Пашинян может воспользоваться помощью Евросоюза, чтобы победить на грядущих парламентских выборах. По его словам, Брюссель помогает зачищать оппозиционное поле в интернете, а также Ереван ограничил возможности проголосовать живущим в России гражданам Армении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    Москвичам рассказали об обвале температуры

    Названа причина для Трампа опасаться поездки в Китай

    Трамп разозлил ближайшего союзника в операции против Ирана

    Стало известно о серьезных последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

    В Чернобыле начался масштабный пожар

    Еще один дружественный России лидер пропустит Парад Победы в Москве

    Нефть начала дорожать после обмена ударами между Ираном и США

    Россиянка заметно прибавила в весе из-за одной привычки

    Раскрыто влияние коррупционного скандала на Украине на европейскую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok