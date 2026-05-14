Мужчина поплавал в океане во время модного показа и прослыл легендой

Житель Австралии случайно попал на модный показ бренда Comma в Сиднее и прослыл легендой. Видео и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеканала CNA.

В соцсетях завирусился ролик, в котором отдыхающий мужчина продефилировал вместе с моделями. На размещенных кадрах видно, как мужчина, не обращая внимания на манекенщиков, спустился по лестнице на пляж, сделал разминку, снял рубашку и зашел в воду. Он поплавал в океане несколько минут, а затем вышел на берег, повязал на талию полотенце, надел рубашку и ушел.

Пользователи сети восхитились беззаботностью прохожего. «Наконец-то в моде начали показывать обычных людей», «Он просто наслаждается своим отпуском. Уровень беззаботности, к которому нам всем надо стремиться», «Он позировал на пляже так естественно», «Это лучшее, что я видел за последнее время. Он легенда», «Он великолепен», — высказывались юзеры под публикацией, которая набрала миллион лайков, более 9 тысяч комментариев и 13,5 тысячи репостов.

В марте прошлого года голубь стал звездой показа французского бренда Chanel на Неделе моды в Париже.